Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ordusu bölgesel ve küresel barışın en önemli güvencesidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES-2026 Tatbikatı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Türk ordusu kendi milletinin, vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar, içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır.

Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir.

Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.

Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.

Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

Savunma sanayinde karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklarla, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz.

Gazze'de, Lübnan'da çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz.

Mehmetçik diğer tüm hasletlerinin yanı sıra dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz."