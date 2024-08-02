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İstanbul'da hayvan barınağına sahip derneğin yöneticisine "dolandırıcılık"tan tutuklama

Silivri'de bünyesinde hayvan barınağı bulunan derneğin yöneticisi, dolandırıcılık ve barınma amaçlı bırakılan hayvanları sattığı iddialarıyla tutuklandı.

İrem Demir, Elif Somuncu  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
İstanbul'da hayvan barınağına sahip derneğin yöneticisine "dolandırıcılık"tan tutuklama

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 30 Temmuz'da başvuran bir kişi, "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderildiğini kaydetti.

M.Y'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini, ayrıca kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia eden bu kişi, M.Y'nin usulsüz işlemler sonucu olağan dışı zenginleştiği yönünde ihbarda bulundu.

Soruşturma kapsamında 1 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.H. gözaltına alındı. Dernek binasındaki aramada herhangi bir kaydı olmayan 270 bin liraya el konuldu.

Uhdesinde hayvan barınağı bulunan derneğin yöneticisi M.Y'nin, vatandaşların barınakta bakılma kaydıyla bıraktıkları hayvanları, yetkisini kötüye kullanarak, para karşılığı meçhul kişilere sattığı ve ödemeleri müştekinin hesabına gönderttiği belirlendi.

M.Y'nin telefon mesajlarının incelenmesi sonucu, köpeklerin bakımını ve tedavisini yapacağını söyleyerek çok sayıda kişiden para topladığı, bu paralarla ilgili kayıt tutmadığı, vatandaşları dolandırarak kendisine ve çevresine menfaat sağladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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