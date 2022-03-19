Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,943.30
BTC/USDT
41,728.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Zeynep Rakipoğlu, İlyas Kaçar, Taha Erham Keleş, Alparslan Ermiş, Metin Tokgöz   | 19.03.2022
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu

İstanbul

Kentte 17 Mart'ta başlayan ve gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zaman zaman trafik kazaları meydana geldi.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Edirne istikametindeki ulaşım uzun süre tek şeritten sağlandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Gece saatlerinde ise hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle yollarda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı yerlerde kar yağışı nedeniyle trafik kazaları yaşandı.

Başakşehir Kayaşehir'de gece saatlerinde karlı yolda seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün güçlükle ilerlediği görüldü. Yine Başakşehir'de sürücüsünün kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi.

Beşiktaş Ortaköy Portakal Yokuşu Caddesi'nde karlı yolda araçlar zorlukla ilerledi, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde de gece saatlerinde yolda çalışma yapan kar küreme aracında çıkan küçük çaplı yangın, kısa sürede söndürüldü.

Fatih Çapa'da buzlanan yolda kayan bir taksinin, başka bir taksiye çarpması sonucu 2 araçta hasar oluştu.

Şişli Kuştepe İnönü Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, yokuştan kayarak park halinde bulunan bir araca çarptı.

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde bir otobüsün, kayganlaşan yolda duramayarak park halindeki bir otomobile çarpması sonucu hasar oluştu.

Avcılar Denizköşler Caddesi'nde bazı araçlar gece saatlerinde buzlanan yolda ilerlemekte zorlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

Benzer haberler

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 145 santimetreye ulaştı

Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 145 santimetreye ulaştı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 946 yerleşimin yolu kapandı

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı kazalara neden oldu

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı
Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar etkili oluyor

Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar etkili oluyor