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İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.

Şükrü Gündüz   | 07.02.2023
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

Istanbul

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Maltepe-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Kabataş-Adalar (Kadıköy İskelesi uğraması), Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı, Küçüksu-İstinye, Uzun Boğaz Turu, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması), Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Eminönü-Rumeli Kavağı (Sarıyer İskelesi'ne kadar) ile Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

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