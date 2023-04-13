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İstanbul'da 6 katlı bina, kolonlarındaki çatlaklardan dolayı boşaltıldı

Bahçelievler’de 6 katlı bina, kolonlarında oluşan çatlaklardan dolayı tahliye edildi.

Abdülkerim Güzel  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
İstanbul'da 6 katlı bina, kolonlarındaki çatlaklardan dolayı boşaltıldı Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi 32 numaradaki Şahin Apartmanı'nın sakinleri, akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulundu.


Söz konusu adrese gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, kolonlarında çatlaklar oluştuğu belirlenen binayı tahliye etti.

1977 yılında zemin artı 6 kat olarak ruhsatlı inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Apartmanın yanındaki iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kalacak yeri olmayan ailelere Bahçelievler Belediyesince otelde konaklama imkanı sağlanacağı bildirildi.

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