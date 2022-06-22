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İstanbul'da 499 kadın polis memuru mezuniyet sevinci yaşadı

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezinde 27. dönem mezunları için tören düzenlendi.

Şerif Can   | 22.06.2022
İstanbul'da 499 kadın polis memuru mezuniyet sevinci yaşadı

Istanbul

15 Temmuz Demokrasi Şehidi Sevda Güngör Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Bu yıl 499 kadın polis memuru mezun olurken törende dereceye giren öğrencilere diploma ve hediyeleri takdim edildi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Arnavutköy Kaymakam Vekili Nail Anlar ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı.

Tören, mezunların yemin etmesi ve keplerini havaya atmasıyla son buldu.

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