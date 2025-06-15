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Eğitim

Anadolu Üniversitesinde 7'den 77'ye mezunlar için tören düzenlendi

Anadolu Üniversitesinde, Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Yavuz Emrah Sever, Zehra Ongan  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Anadolu Üniversitesinde 7'den 77'ye mezunlar için tören düzenlendi Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Yunus Emre Yerleşkesindeki spor salonunda düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, rektör yardımcıları, öğretim kurulu üyeleri ve senato üyelerinin salondaki katılımcıları selamlamasıyla başladı.

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Daha sonra Çocuk Üniversitesi, Tazelenme Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim fakültelerinden mezun olanlar salondakileri selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fakültelerin birincileri mezunlar adına konuşma yaptı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, eğitimin yaşının olmadığının en büyük göstergesi olarak "3 kuşak mezunları"nın bir arada olduğunu söyledi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 1982 yılından bu yana 43 yıldır 4,5 milyona yakın mezun verdiğini kaydeden Adıgüzel, "Yaşam boyu öğrenmenin imkanlarını sizlere sunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sadece Türkiye'de değil dünyada önemli bir boşluğu dolduran, güçlü bir eğitim kurumu olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Açıköğretim Sistemi'nin çağdaş teknolojileri eğitimde etkin bir biçimde kullanmayı hedeflediğini ifade eden Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Milyonlarca kişiye ulaşan yüksek öğretim hizmetlerini sürekli güncel ve dinamik tutmayı hedefliyor ve bunu da başarıyor. Bugün 81 ilimizde ve 50'ye yakın ülkede Açıköğretim Sistemi üzerinden eğitim gören ve mezun olan on binlerce insanımız var. Farklı yaşlardan, statülerden, ülke ve şehirlerden on binlerce insan Açıköğretim Sistemi üzerinden zaman ve mekana bağlı kalmadan yükseköğretim eğitimi görüyor."

Adıgüzel, Açıköğretim Sistemi'nin, yaşam boyu eğitimin uzaktan ve açıktan sunduğu imkanları sonuna kadar kullanmayı sağladığını dile getirerek, "Anadolu Üniversitesi bu sistemi en güçlü, dinamik ve başarılı şekilde uygulayan üniversitedir. Avrupa'nın en büyük üniversitesidir. Öğrenci sayısı olarak dünyanın üçüncü büyük üniversitesidir. Her zaman yenilenmeyi, eğitimin gerektirdiği çağdaş öğretim sistemlerini uygulamayı hedef edinmiştir." ifadesini kullandı.

Açıköğretim Sistemi üzerinde 51 farklı program olduğuna değinen Adıgüzel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizler mezun olduğunuz bu program dışında tekrar kayıt olarak yeni bir programdan mezun olabilirsiniz. Bunun dışında İngilizce programlarımız, sizlerin ve dünyanın her yerindeki açık ve uzaktan eğitim almak isteyenlerin hizmetinde. Bu yıl ilk defa yeni bir programı hizmete alıyoruz. Burada Türk Dili ve Kültürü Programı dünyanın her yerinden Türkçe öğrenmek isteyenlerin hizmetine sunulmuş bir program olarak bu sene ilk defa öğrenci alacak. Sadece uluslararası öğrencilere ve yurt dışında yaşayan Türklere hitap edebilecek bu program, Türk çocuklarının akademik dil becerilerini geliştirecek önemli bir fırsat olarak karşımızda duruyor."

Dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri, Rektör Adıgüzel ve fakülte dekanları tarafından verildi. Törenin sonunda tüm öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

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