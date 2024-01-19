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İstanbul TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde hafif ticari aracın çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdülkerim Güzel, Elif Somuncu  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
İstanbul TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü

İstanbul

Otoyolun Edirne istikametinde seyir halinde olan İ.B. yönetimdeki 06 BSK 275 plakalı hafif ticari araç, Kınalı Gişeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle E.Y. yönetimindeki 06 LYT 79 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyere çarpan otomobildeki E.Y, D.Y. ve Ş.Y. hayatını kaybederken, ticari aracın sürücüsü İ.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü İ.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TEM Otoyolu'ndaki trafik, Karayolları ekiplerinin temizlik işlemleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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