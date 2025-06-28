İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10'u aktif emniyet personeli 13 şüpheli için tutuklama talebi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 10'u aktif emniyet personeli 13 zanlı, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Istanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13'ü aktif emniyet personeli 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 7'si "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ifade vermeleri sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u aktif emniyet personeli 13'ü tutuklama, biri "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Zanlıların sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
Ne olmuştu?
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulunda 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.
Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.