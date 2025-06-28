Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,424.80
BTC/USDT
107,318.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kaspamında düzenlenen panele katılıyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Gündem

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10'u aktif emniyet personeli 13 şüpheli için tutuklama talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 10'u aktif emniyet personeli 13 zanlı, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İrem Demir  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10'u aktif emniyet personeli 13 şüpheli için tutuklama talebi

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13'ü aktif emniyet personeli 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında ifade vermeleri sonrası emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık kontrolünden geçirilen 14 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u aktif emniyet personeli 13'ü tutuklama, biri "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlıların sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulunda 21 şüphelinin faaliyet gösterdiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince, İstanbul, Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 13'ü aktif, 6'sı ihraç edilmiş emniyet personeli ile 2 sözde emniyet mahrem imamı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Benzer haberler

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10'u aktif emniyet personeli 13 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10'u aktif emniyet personeli 13 şüpheli için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheli sayısı 36'ya çıktı

İstanbul merkezli 8 ilde restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında 32 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı

İstanbul merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tahliye edildi
FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet