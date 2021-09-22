Dolar
8.62
Euro
10.11
Altın
1,778.20
ETH/USDT
2,918.40
BTC/USDT
42,180.00
BIST 100
1,385.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
logo
Gündem

İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik şirketinin çalışanlarına yönelik operasyonlarda, 15 şüpheli yakalandı.

Halil Demir   | 22.09.2021
İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik şirketinin çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'i yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından kurulduğu belirlenen bir güvenlik firmasında yöneticilik yapan ve çalışan 16 kişinin, örgütün sözde sorumlularıyla irtibatlı oldukları tespit edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'ini yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 1 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları 5 binin altında seyrediyor
Sağlık Bakanı Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Konya'da FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Konya'da FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi

Çorum'da 1 milyon 30 bin makaron ele geçirildi