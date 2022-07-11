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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Miraç Kaya   | 11.07.2022
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından karşı şeride devrildi.

Araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30), Berkay Deniz (24) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Çevirgen ile Serhat Acar (20) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Acar, Dönmez, ve Deniz'in cenazeleri, Karesi Belediyesine ait araçla aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'teki tatillerine Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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