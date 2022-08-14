Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,979.20
BTC/USDT
24,483.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da gece saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın, aralıklı ve yerel olarak yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 14.08.2022
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Akşam saatlerine kadar etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre ise yarının ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

İl genelinde bu gece 03.00 saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın saat 06.00'dan itibaren etkisini arttırması ve 18.00'e kadar yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki gösterdi
İzmir'de yol yapımı için ağaç kesilmesine tepki
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye'den Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı

Benzer haberler

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak uyarısı

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak etkili oluyor

Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak etkili oluyor
Meteorolojiden güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden güneybatı kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet