Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,461.30
BTC/USDT
20,365.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul’da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Muhammed Gencebay Gür  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
İstanbul’da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
OHAL kapsamında deprem bölgesinde tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler alındı
Hatay'daki dini kanaat önderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Türkiye ve dünya gündemi
Pakistan'ın insani yardımlarını taşıyan uçak Adana'ya ulaştı
İstanbul’da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

Benzer haberler

İstanbul’da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul’da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

Denizli ile İzmir'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Kredisini kapatanları sigorta parasının iadesi bahanesiyle tuzağa düşüren şebeke çökertildi

Kredisini kapatanları sigorta parasının iadesi bahanesiyle tuzağa düşüren şebeke çökertildi
İstanbul'daki hastanelerde 1020 depremzedenin tedavisi sürüyor

İstanbul'daki hastanelerde 1020 depremzedenin tedavisi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet