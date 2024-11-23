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İstanbul Boğazı'nda bir geminin kıyıya çarpmaktan son anda kurtulması cep telefonuyla kaydedildi

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve akıntı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki bir gemi, kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu.

Mustafa Hatipoğlu, Cüneyt Sevindik  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
İstanbul Boğazı'nda bir geminin kıyıya çarpmaktan son anda kurtulması cep telefonuyla kaydedildi

İstanbul

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar etkisini sürdürüyor.

Boğaz'da seyir halinde olan 190 metre uzunluğundaki Türk bandıralı "Kıran America" isimli gemi de rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle Kanlıca sahili mevkisine yakın seyretmeye başladı.

Son anda yapılan manevrayla kıyıya çarpmaktan kurtulan gemi, daha sonra seyrine devam etti.

Geminin Boğaz'da kıyıya yakın ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, karaya paralel bir şekilde devam eden geminin kıyıya çarpmaktan kıl payı kurtulması, gemi personelinin panik anları ve bu sıradaki çalışmaları yer aldı.

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İstanbul Boğazı'nda bir geminin kıyıya çarpmaktan son anda kurtulması cep telefonuyla kaydedildi
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