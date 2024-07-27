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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde yer alan içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 25 hedefin düzenlenen hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 hedef imha edildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 26 Temmuz 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef imha edilmiştir."

İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, bu harekat sırasında, masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığına vurgu yapıldı.

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