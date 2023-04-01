Irak'ın kuzeyindeki barınma kamplarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kamplarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe serisi operasyonlarla inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçışın sürdüğü kaydedildi.
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2023
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!… pic.twitter.com/tjEjtiYAo0
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.