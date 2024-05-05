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Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Selma Kasap  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 9 kişi yakalandı
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