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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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