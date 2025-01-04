Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,636.90
BTC/USDT
97,849.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Usta sanatçı Ferdi Tayfur için cenaze töreni düzenlendi
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ile Hakurk ve Gara bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı
Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Gara'da etkisiz hale getirdi

Irak’ta 2024 yılına İran'ın Erbil saldırısı, PKK’nın yasaklanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti damga vurdu

Irak, üç haftalık aranın ardından Lübnan'a uçak seferlerini başlatıyor

Irak, üç haftalık aranın ardından Lübnan'a uçak seferlerini başlatıyor
MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadele

MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadele
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet