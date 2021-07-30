Euro
10.03
Dolar
8.42
BIST 100
1,384.05
Altın
1,829.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandığını açıkladı. - VTR
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi

Mili Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk ve Zap bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendiğini, 40'a yakın hedefin imha edildiğini bildirdi.

Sarp Özer   | 30.07.2021
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralar


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatının büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakalarının en yüksek olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası Yavaş: Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin
İngiltere'de Kovid-19 aşılarının 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor
Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi
Biden, Kovid-19 vaka artışlarına karşı federal çalışanlara aşı veya test yapma zorunluluğu getirdi

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi, 40'a yakın hedef imha edildi

MSB: Bu yılın başından itibaren 1595 terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu