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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi
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Gündem

Irak’ın kuzeyinde birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist, TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Sarp Özer  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Irak’ın kuzeyinde birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist, TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

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Irak’ın kuzeyinde birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist, TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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