Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
Antalya
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yabancı uyruklu I.V'nin Interpol tarafından uluslararası seviyede arandığını tespit eden ekipler, Oba Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.
Şüphelinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.