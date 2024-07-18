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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Ayşe Yıldız  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı

Antalya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yabancı uyruklu I.V'nin Interpol tarafından uluslararası seviyede arandığını tespit eden ekipler, Oba Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Alanya'da yakalandı

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