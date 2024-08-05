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Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin bugün yeniden şirketle görüşme yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yeniden bir araya gelineceğini belirterek, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin bugün yeniden şirketle görüşme yapılacak

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçen hafta bir görüşme yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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