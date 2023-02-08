Dolar
18.83
Euro
20.27
Altın
1,885.38
ETH/USDT
1,673.30
BTC/USDT
23,212.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Cengizler Caddesinde çöken Hisami Apartmanı’ndan ekipler yaralı çıkarıyor Adıyaman'da depremin ardından enkaz altında kalan anne ile 2 kızı, yaklaşık 54 saat sonra sağ olarak çıkarıldı
logo
Gündem

İnşaat mühendisleri deprem bölgesindeki hasar tespiti için gönüllü olarak sahaya indi

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, inşaat mühendisleri olarak deprem bölgesinde hasar tespiti için gönüllü çalışacaklarını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 08.02.2023
İnşaat mühendisleri deprem bölgesindeki hasar tespiti için gönüllü olarak sahaya indi

Ankara

Şahin, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dernek olarak deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları için gönüllü olduklarını belirten Şahin, son yılların en büyük depreminin meydana geldiğini ve 10 ili kapsayan afetin ivmesinin de çok büyük olduğunu söyledi.

Şahin, bu depremde, 1999 yılından sonra çıkarılan mevzuata göre yapılan binaların da çöktüğüne dikkati çekerek, "Depremlerin büyüklüğü, iki depremin peş peşe olması ve artçı depremlerin de büyük gerçekleşmesi buna sebep oldu. Artçı depremlerin 3 tanesi 6 büyüklüğünün üzeriydi. Bölge, 5 büyük deprem yaşamış oldu. 24 deprem de 5 büyüklüğünün üzerinde. Biz normalde 6 üzerindeki depremleri 'yıkıcı', 5 üzerindekileri 'hasar verici' olarak değerlendiriyoruz. Bölge çok büyük bir deprem yükü altında kaldı. Deprem yüzeye yakın olduğu için hasar da büyük oldu. Depremin ivmesi çok büyüktü." dedi.

"Kesin yıkılacak binaları belirleyeceğiz"

Yıkılan binaların çokluğuna işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda binaların, 'tam hasarlı', 'orta hasarlı' ve 'sağlam'lık durumuna bakıp tespit çalışmalarında bulunacağız. Evlerde hasar durumuna bakıp kesin yıkılacak binaları belirleyeceğiz, yıkım onaylarını vereceğiz. Çıkan sonuçları da Bakanlıkla paylaşacağız."

Gönüllü olarak dernek üyesi 130 inşaat mühendisinin sahaya ineceği bilgisini veren Şahin, bu sayıyı daha da artırmak istediklerini dile getirdi.

Şahin, bölgedeki kamu binalarının yıkılmasına ilişkin de bu binaların yapı denetim sistemine tabi olmadığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 10 ilde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bilhassa depremin yoğun yaşandığı Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay başta olmak üzere 10 ilimizde de ekiplerimiz bilfiil binalarımızın hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük "kara depremlerinden" biri
Samsun'dan 10 gönüllü iş makinesi operatörü araçlarla Elbistan'a gidiyor
Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı
TSK, Hatay'a "hava yardım koridoru"yla takviye ekip ve gıda malzemesi ulaştırıyor
Malatya'da bir kadın enkaz altından 55 saat sonra çıkarıldı

Benzer haberler

Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük "kara depremlerinden" biri

Japon Profesör Shinji'ye göre, Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük "kara depremlerinden" biri

Samsun'dan 10 gönüllü iş makinesi operatörü araçlarla Elbistan'a gidiyor

Elbistan'da enkaz altında kalan kadın 52 saat sonra kurtarıldı

Malatya'da bir kadın enkaz altından 55 saat sonra çıkarıldı

Malatya'da bir kadın enkaz altından 55 saat sonra çıkarıldı
Depremzedelere yardım için e-Devlet Kapısı üzerinden iki yeni hizmet

Depremzedelere yardım için e-Devlet Kapısı üzerinden iki yeni hizmet
Deprem bölgesinde güncel yol durumu

Deprem bölgesinde güncel yol durumu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet