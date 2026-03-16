Dolar
44.18
Euro
50.84
Altın
5,028.06
ETH/USDT
2,297.40
BTC/USDT
74,250.00
BIST 100
13,033.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İlber Ortaylı için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze namazında konuşuyor. Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Gündem

İnceburun Feneri 163 yıldır denizcilerin güvenli rotası oluyor

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda yer alan deniz feneri, 163 yıldır denizcilere güvenli rota sunmaya devam ediyor.

Ramazan Özcan  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
İnceburun Feneri 163 yıldır denizcilerin güvenli rotası oluyor

Sinop

1863 yılında ülkenin en kuzeyinde inşa edilen deniz feneri, gecenin karanlığında denizdeki gemilerin gözü oluyor.

Yerden 9 metre, deniz seviyesinden ise 26 metre yükseklikte bulunan fener, özellikle fırtınalı havalarda Karadeniz'deki denizcilere yol gösteriyor..

Beş kuşaktır Çilesiz ailesi tarafından bakım ve onarımı yapılan tarihi miras 163 yıldır ışığını hiç kaybetmeyerek, günümüzde de denizcilere güvenli rota sunmayı sürdürüyor.

Kenti ziyaret edenlerin de uğrak noktaları arasında bulunan İnceburun Deniz Feneri dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
Yurt genelinde bayram boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ümraniye Belediyesinin "Aktif Yaş-Al Merkezlerinde" mukabelelerin hatim duası yapıldı
8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz

Benzer haberler

İnceburun Feneri 163 yıldır denizcilerin güvenli rotası oluyor

İnceburun Feneri 163 yıldır denizcilerin güvenli rotası oluyor

Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla

Sinop mantısı

Sinop mantısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet