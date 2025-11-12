Dolar
42.24
Euro
48.94
Altın
4,128.78
ETH/USDT
3,487.60
BTC/USDT
104,872.00
BIST 100
10,668.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.-VTR-
logo
Gündem, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde örgütün gelir kaynakları anlatıldı

İddianamede, örgütün üç ana gelir kaynağının ruhsat ve tadilat işlemleri, hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler ve raylı sistem projeleri için alınan yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılmasıyla sağlanan fonlar olduğu belirtildi.

Fatma Nur Duman Arı  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde örgütün gelir kaynakları anlatıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün üç ana gelir kaynağının Boğaziçi İmar Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen ruhsat ve tadilat işlemleri, hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler ve raylı sistem projeleri için alınan yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılmasıyla sağlanan fonlar olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt faaliyetleri kapsamında bazı paravan şirketler aracılığıyla milyarlarca lira tutarında ihaleler alındığı, bazı kişilerin 2019 öncesinde vasıfsız işlerde çalışırken, belediye bağlantılı ihalelerde yüklenici konumuna geldiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yolla elde edilen paraların örgüt içinde "sistem" diye tabir edilen havuza aktarıldığı, örgüt üyelerinin hem şahsi zenginleşme sağladıkları hem de bu gelirlerin siyasi amaçlarla, özellikle de İmamoğlu'nun "ileride gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri" için kaynak oluşturmak amacıyla kullanıldığı ifade edildi.

İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, örgüt üyelerinin "geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun", "şimdi verme vakti", "şimdi kaşıkla vereceksin, ileride kepçeyle alırsın" şeklindeki ifadelerle, maddi yardım istedikleri kişileri bu cümlelerle ikna ettiği kaydedildi.

Örgütün amacının sadece maddi menfaat elde etmek olmadığı vurgulanan iddianamede, İmamoğlu'nun siyasi hedefleri doğrultusunda parti içi hakimiyet kurmak ve ileride Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik finansal ve insan kaynağı sağlamak olduğu belirtildi.

İddianamede, para sayma görüntülerinde yer alan balyalar halindeki paraların, İmamoğlu'nun talimatı ile ilçe belediyelerinden temin edildiği, paraların koordinasyonunun ise örgüt yöneticilerinden Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz tarafından sağlandığı bildirildi.

İmar, iskan ve ruhsat usulsüzlükleri

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler yaptığı, belediyenin ihtiyaçları gerekçesiyle "yardım" adı altında inşaat sahiplerinden para talep edildiği, bu paraların örgüt yöneticileri aracılığıyla "sisteme" dahil edildiği kaydedildi.

İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı döneminde de benzer uygulamaların sürdüğü aktarılan iddianamede, imar, iskan ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler ile örgüt gelirlerinin artırıldığı ifade edildi.

İddianamede, örgütün üç önemli gelir kaynağından birinin Boğaziçi İmar Müdürlüğü üzerinden yürütülen ruhsatlandırma ve tadilat işlemleri olduğu, bir diğer kaynağın ise hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirler olduğu belirtildi.

Üçüncü büyük kaynağın ise raylı sistem projeleri için temin edilen yurt dışı kredilerin amacı dışında kullanılması olduğu aktarılan iddianamede, bu kredilerden sağlanan fonların örgüte ciddi maddi katkı sağladığı tespitine yer verildi.

İddianamede, örgütün, hem belediye kaynaklarını hem de siyasi gücü kullanarak sistematik biçimde gelir ve nüfuz sağladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şişli Belediyesinin rezidans tadilatı için müşteki iş insanından 10 milyon dolar talep ettiği iddiası
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın 10 ayında 1 milyon 325 binden fazla yolcuya hizmet verdi
Sındırgı'daki depremlerin stres analizi yapılıyor
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde örgütün gelir kaynakları anlatıldı

Benzer haberler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde örgütün gelir kaynakları anlatıldı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde örgütün gelir kaynakları anlatıldı

Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon dolar rüşvet istendiği iddiası

İBB'nin reklam ihaleleriyle örgüt "sistemi"ne fon sağlandığı iddiası

Görevden uzaklaştırılan Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları hakkında istenen cezalar

Görevden uzaklaştırılan Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları hakkında istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP için Yargıtaya gönderdiği yazıda "Seçimler manipüle edilmeye çalışıldı" tespiti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP için Yargıtaya gönderdiği yazıda "Seçimler manipüle edilmeye çalışıldı" tespiti
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde bazı şüpheliler hakkında istenen cezalar

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde bazı şüpheliler hakkında istenen cezalar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet