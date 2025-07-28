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İletişim Başkanı Duran'dan yangın söndürme gönüllüleri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bursa'daki yangınla mücadele çalışmaları sırasında su tankerinin kaza yapması sonucu yaşamını yitiren gönüllüler Ahmet Demirel, Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
İletişim Başkanı Duran'dan yangın söndürme gönüllüleri için başsağlığı mesajı

Ankara

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'daki yangınla mücadele çalışmaları sırasında su tankerinin kaza yapması sonucu gönüllülerimiz Ahmet Demirel, Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Kahraman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabrıcemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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