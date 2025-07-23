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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Burhanettin Duran, "Erzurum'da yükselen istiklal gayesi, Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Erzurum'da yükselen istiklal gayesi, milli sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü savunarak Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.

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Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongrenin, milletin istiklal ve egemenlik mücadelesindeki kararlılığını ortaya koyduğu tarihi bir dönemeç olduğunu vurguladı.

Bu büyük kongrenin, Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak iradesiyle bağımsızlık yolunda somut adımların atıldığı ilk platform olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Erzurum'da yükselen istiklal gayesi, milli sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü savunarak Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

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