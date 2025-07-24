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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi sona erdi
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı kabul etti.

İsa Toprak  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'ı kabul etti

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş ile Duran arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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