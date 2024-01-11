Dolar
29.98
Euro
32.86
Altın
2,015.68
ETH/USDT
2,608.80
BTC/USDT
46,469.00
BIST 100
7,895.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan, "Yunan basınında yer alan dezenformasyon içerikli" habere ilişkin paylaşım

Zafer Fatih Beyaz  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
İletişim Başkanı Altun'dan, "Yunan basınında yer alan dezenformasyon içerikli" habere ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği" yönündeki haberin Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yalanlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine Yunanistan'ın ANT1 televizyonu kanalının servis ettiği haberi düzeltmek zorunda kaldığını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dezenformasyon kötüdür" ifadesine yer verdi.

Türkiye ile komşu Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecine zarar vermek amacıyla servis edilen manipülatif bir haberin nasıl bertaraf ettiklerine ilişkin önemli bir örnek vermek istediğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın ANT1 televizyon kanalı, ana haber bülteninde bazı görüntüleri dayanak göstererek, 'Türkiye'nin Kardak'ta Yunan balıkçıları taciz ettiği' yönünde bir haber servis etti. Yunan kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu haber, sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Süreci takip eden İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, yaptığı araştırma neticesinde görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.

Türk sahil güvenliği yetkilileriyle de iletişime geçen uzmanlarımız, herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığını doğruladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, haberin dezenformasyon olduğunu Türkçe, İngilizce ve Yunanca olmak üzere 3 dilde duyurdu. ANT1 televizyonu, yalanlamanın ardından gelen tepkiler üzerine haberini düzeltmek zorunda kaldı. Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, "Yunan basınında yer alan dezenformasyon içerikli" habere ilişkin paylaşım
İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip eden TBMM heyeti, duruşma sonrası açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun'dan, "Yunan basınında yer alan dezenformasyon içerikli" habere ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Altun'dan, "Yunan basınında yer alan dezenformasyon içerikli" habere ilişkin paylaşım

Yunan basınındaki dezenformasyon içerdiği tespit edilen haber düzeltildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ege'deki sorunlara iyi niyetle yaklaşılacağını söyledi

AB Komisyonu üyesi Johansson'a göre AB'ye daha çok yasal göç yolu gerekli

AB Komisyonu üyesi Johansson'a göre AB'ye daha çok yasal göç yolu gerekli
Yunan bakan Yerapetritis, Türkiye ile diyaloğun çok önemli olduğunu söyledi

Yunan bakan Yerapetritis, Türkiye ile diyaloğun çok önemli olduğunu söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet