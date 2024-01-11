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Dünya

Yunan basınındaki dezenformasyon içerdiği tespit edilen haber düzeltildi

Derya Gülnaz Özcan  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Yunan basınındaki dezenformasyon içerdiği tespit edilen haber düzeltildi

Atina

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin harekete geçmesi üzerine, "Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti" şeklindeki iddiaları haber bültenine taşıyan ANT1 televizyon kanalı, iddialara ilişkin haberini düzeltti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında gerginlik yaşandığına ilişkin görüntülerin güncel olmadığı ve 2020'de dijital mecralarda dolaşıma girdiğinin ilgili birimlerle istişare sonrası tespit etmesi, Yunan basınında yer alan dezenformasyonun da giderilmesini sağladı.

ANT1, gelen tepkiler üzerine haberini düzeltti. Kanal, bugünkü haber bülteninde, kendi haberlerindeki iddianın gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğine dikkati çekti. ANT1, haberde yer alan videonun üç yıl öncesine ait olduğunu vurgulayarak, söz konusu iddiaların aksine bölgede huzurun hakim olduğunu aktardı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis de bugün gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken videonun üç yıl öncesine ait olduğunun altını çizerek, "Maalesef yeniden gündeme getirildi. Yeni bir olay yoktu ve sanırım resmi duyuruyla yalanlandı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu habere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını Türkçe, İngilizce ve Yunanca olarak üç dilde açıklamıştı.

Merkezin sosyal medyadan da yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türk sahil güvenliği, Imia'daki Yunan balıkçıları tehdit etti' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir. Bahse konu olan Kardak (Imia) yakınlarında Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında yaşanan gerginlik görüntülerinin güncel olmadığı ve 2020 yılında dijital mecralarda dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. İddia edilenin aksine, bölgede herhangi bir gerilim söz konusu değildir. Kalimnos Kıyı Balıkçılığı Derneği de videonun önceki yıllara ait olduğunu ve bu yılki çipura avlama sezonunun sakin geçtiğini açıklamıştır."

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