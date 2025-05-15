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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Taşkent’te Türkiye-Özbekistan İş Forumu’nda konuşuyor. (FOTOĞRAF) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı. -VTR-
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İletişim Başkanı Altun'dan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır." ifadesini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
İletişim Başkanı Altun'dan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyarete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır. Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır."

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