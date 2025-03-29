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İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadelerin ve yaptığı sözde boykot çağrılarının, siyasal acziyetini gözler önüne serdiğini belirtti.

Yusuf Soykan Bal  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki

Ankara

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanının bugün açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve milli firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir. Söz konusu Batılı medya kuruluşları olunca ilgi dilenciliği yapıp ülkesini pervasızca şikayet eden CHP Genel Başkanı, binlerce emekçinin alın teriyle basın yayın faaliyetinde bulunan yerli ve milli medya kuruluşlarına kin kusuyor.

İdeolojik kumpanyalarına katılmayan, işinde gücünde hangi yerli firma ve kuruluş varsa kervana takıp linç ettirme çabası içine giriyor. Bu, ülkeyi germe, insanları ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma çabasıdır. Bu çabanın aziz milletimiz nazarında bir hükmü yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır. Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz."

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