İİT ve Arap Birliği Temas Grubu "Gazze'deki savaşın durdurulması" için Kanada'da görüşmeler yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması" için Kanada'da görüşmeler gerçekleştirdi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için İİT ve Arap Birliği adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Kanada'da temaslarda bulunduğu" ifade edildi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından kabul edilen Temas Grubu'nun, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de bir araya geldiği bildirildi.
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