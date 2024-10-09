Dolar
34.24
Euro
37.53
Altın
2,615.69
ETH/USDT
2,424.20
BTC/USDT
61,809.00
BIST 100
8,943.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığından, Kanarya Adaları yakınlarında 4 ton kokain ele geçirilen gemiye ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı, Kanarya Adaları yakınlarında 4 ton kokainle yakalanan "RAS" isimli gemiye, uyuşturucu maddelerin Güney Amerika ülkelerinden hayalet olarak tabir edilen gemilerle getirilerek aktarıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
İçişleri Bakanlığından, Kanarya Adaları yakınlarında 4 ton kokain ele geçirilen gemiye ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakanlığndan yapılan açıklamada, 4 Ekim'de İspanya ve Fransa güvenlik güçlerince Atlas Okyanusu Kanarya Adaları yakınlarında Tanzanya bayraklı "RAS" isimli gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 ton kokain ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda, 7'si Türk, 2'si Azerbaycan ve 1'i Hollanda uyruklu olmak üzere 10 şahsın yakalandığı kaydedilen açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının olayın ardından İspanyol narkotik polisi ile iletişime geçtiği ve sürecin devam ettiği aktarıldı.

Geminin hareketlerinin 19 Temmuz'dan bu yana incelendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki demirleme alanından ayrıldığı ve 9-10 Ağustos 2024 tarihlerinde Fas'ın Kazablanka kentinde kısa bir mola vererek Sierra Leone'ye transit geçiş yaptığı, 21 Ağustos'ta Freetown, Sierra Leone açıklarında demirlediği ve 11 Eylül'e kadar 20 gün boyunca orada kaldığı, 11 Eylül'de kuzeye doğru hareket ettiği ve 13-20 Eylül tarihleri arasında Gine ile Gine-Bissau ülkeleri karasularında limana giriş izni için beklediği ve akabinde 21 Eylül tarihinde 21 saat boyunca Bissau limanında demirlediği, 22 Eylül tarihinde Bissau limanından ayrıldıktan sonra, bir sonraki uğrak limanı olarak İskenderiye, Mısır'ı gösterdiği ve tahmini varış zamanını 15 Ekim 2024 olarak belirlediği, 23-24 Eylül 2024 tarihleri arasında Gine-Bissau açıklarında düşük hızda manevralar gerçekleştirdiği, 26 Eylül 2024 tarihinde Moritanya açıklarında seyrettiği, 28-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Moritanya açıklarında hızını önemli ölçüde düşürdüğü, akabinde gemi İskenderiye Limanı'na seyir halindeyken Kanarya Adaları'nın kuzeydoğusundaki sularda 4 Ekim 2024 tarihinde İspanya ve Fransa güvenlik birimlerince operasyon yapılarak limana çekildiği ve 4 ton kokain maddesi ele geçirildiği bilgileri edinilmiştir."

Açıklamada, "RAS isimli geminin güzergah, liman ve hız bilgileri birlikte analiz edildiğinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Güney Amerika ülkelerinden hayalet (AIS sinyal bilgileri bulunmayan) olarak tabir edilen gemilerle getirilerek Atlas Okyanusu üzerinde Gine ya da Moritanya açıklarında bahse konu gemiye aktarıldığı, akabinde Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak, acil organ nakli bekleyen vatandaş için havalandı
Lübnan'dan tahliye edilen ABD vatandaşları uçakla İstanbul'a getirildi
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'a gidecek
Çocukları sosyal medyanın karanlık yüzünden korumak için "aile hareketi" önerisi

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığından, Kanarya Adaları yakınlarında 4 ton kokain ele geçirilen gemiye ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığından, Kanarya Adaları yakınlarında 4 ton kokain ele geçirilen gemiye ilişkin açıklama

Edirne'de "okul polisi" hem velilere hem öğrencilere güven veriyor

Marmara'da, Ege Denizi, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan grida görüldü

Türkiye ile Irak arasında "göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda işbirliği

Türkiye ile Irak arasında "göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda işbirliği
Düzensiz göçle etkin mücadele

Düzensiz göçle etkin mücadele
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet