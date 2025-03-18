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Dron - Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar aldı. -VTR- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni"nde konuşuyor.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Bakan Yerlikaya "Çanakkale'yi geçilmez kılan yiğitlerin kaleme aldığı her satır, her mektup bugün de yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Değil 110 yıl, asırlar da geçse şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale şehitlerinin son mektuplarının yer aldığı videolu mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin, şanlı Türk tarihinin destansı sayfalarından biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çoğun aza, imkanların iman gücüne, demir yığını gemilerin Seyit Onbaşı'nın omuzladığı top mermisine yenildiği gündü. Çanakkale'yi geçilmez kılan yiğitlerin kaleme aldığı her satır, her mektup ise bugün de yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Değil 110 yıl, asırlar da geçse şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyorum."

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