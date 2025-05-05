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Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 71 zanlı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, aralarında elebaşılarının da bulunduğu 71 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Semih Erdoğdu  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 71 zanlı gözaltına alındı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve organize şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı, mala zarar verme, insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı" gibi suçlardan cumhuriyet savcılıklarınca haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden Denizli'de D.S'nin, İzmir'de M.K'nin (yurt dışında firari), Kırklareli'nde N.G'nin, İstanbul'da D.A'nın (yurt dışında firari), İ.A'nın (yurt dışında firari) ve yurt dışında tutuklu B.G'nin 3 ayrı örgütün elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydetti.

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Gözaltına alınan 71 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadesini kullandı.

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