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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefeslerini kesip etkisiz hale getiriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta bölücü hain terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerinin nefeslerini kesip ya etkisiz hale getiriyoruz ya da götürüp adalete teslim ediyoruz." dedi.

Cihan Okur  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefeslerini kesip etkisiz hale getiriyoruz Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Amasya Valiliği'nde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katılan Yerlikaya, Kocacık Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Ardından AK Parti Amasya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Yerlikaya, ramazanının mübarek olmasını dileyerek, bayrama da huzurla kavuşmayı temenni etti.

Göreve başladığından bu yana vatandaşların huzuru için mücadele ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Bakanlığımıza bağlı 600 bini aşkın mesai arkadaşım var. Bu bizim ailemiz, Türkiye'nin huzuru için çalışıyoruz, bizim görevimiz bu. İçişleri Bakanlığının kanununun yazdığı, milletin de kendinden beklediği görevlerin her birini yazsanız sayfalar almaz ama 'Bir kelimeyle bunu anlatın' derseniz, 'Huzur' derim. Türkiye'nin huzuru için varız ve bunun için çalışıyoruz. Amasya huzurlu olursa, Amasya'nın tüm köyleri, tüm caddeleri, tüm mahalleleri huzurlu olursa ben rahat etmiş ve sorumluluğumu yerine getirmiş olurum." ifadelerini kullandı.

Terör örgütleriyle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Başta bölücü hain terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerinin nefeslerini kesip ya etkisiz hale getiriyoruz ya da götürüp adalete teslim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizlere her zaman söylediği bir talimat var; 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaksın' diyor. Evet dinlenmek yok, devamlı çalışacağız. Çünkü bütün milletimiz onları ülke içinde de ülke dışında da hiçbir şekilde istemiyor. O yüzden ülke içindeyse onların inine gidiyoruz. Ülke dışındaysa, Pençe Kilit operasyonlarıyla onlara göz açtırmıyoruz. Açtırmamakta da Allah'ın izniyle kararlıyız. Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri umurumuzda dahi değil ama bir terör örgütü mensubu veya sözde liderleri kim bizim aziz milletimize yan bakmaya cüret ediyorsa, biz de onlara düz bakacak değiliz."

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da artarak devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer mücadelemiz ise suç işlemekte kibirlenenlerle, kim bunlar ya? Bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'şehir eşkıyaları.' Organize suç örgütleri bunlar, biz onların kibirlerine kibir verip sadaka veriyoruz ama nasıl yapıyoruz bunu. Biz hukuk devletiyiz, biz insan hakları diyoruz. Çünkü bizim devletimizin medeniyet değerlerinde ve tarihinde bunlar var. Devletten, milletten, devlet ve millet iradesinden daha güçlü kim olabilir ki? Kimse olamaz. Olamadığı için göreve ilk başladığımız günden bu yana 81 valimize, emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımıza şu talimatı verdik; 'Vatandaşlarımızın bildiği bir organize suç örgütüyle ilgili bölgede ne olursa olsun, bunları en kısa zamanda eğer adalete teslim etmezseniz, işte o zaman sizi orada durdurmam' diyorum. Son 10 ayda 421 organize suç örgütü yakalandı. Götürüp adalete teslim ettik. Kanun hepimizin yürüyeceği istikameti veriyor. Kim kendini kanundan daha güçlü görüyor ve suç işlemeye cesaret ediyorsa, bekleyin ki 3 veya 4 aylık zamanı kaldı, merak etmeyin. Zehir tacirleri, yavrularımızı, gençlerimizi zehirlemeye cüret edenler, bunlara da nefes aldırmıyoruz. Düzensiz göçle mücadele ediyoruz."

Programlara AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkan adayı Mehmet Uyanık da katıldı.

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