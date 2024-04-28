Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,309.90
BTC/USDT
63,814.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, Adana'da 6, Aydın'da 1, Çorum'da 13, Gaziantep'te 2, Kayseri'de 4 ve Mersin'de 12 olmak üzere 38 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
Üreme dönemindeki inci kefali için denetimler yapılıyor

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında İstanbul'da "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

"Mahzen-33" operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli "Sibergöz-35" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli "Sibergöz-35" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
"Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüpheli yakalandı
Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlanmasına yönelik operasyon

Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlanmasına yönelik operasyon
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet