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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de güvenlik güçleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz terör örgütlerinin hangi türden olursa olsun bu topraklarda başarıya ulaşma sansının olmadığını bir kere daha haykırdık." dedi.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de güvenlik güçleriyle bir araya geldi Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Hakkari'de esnafı ziyaret eden, iş yeri sahipleri ve vatandaşla sohbet eden Yerlikaya, ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polis ve jandarma personeliyle bir araya geldi.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, terör örgütüyle 40 yıldan bu yana mücadele ettiklerini, bu süreçte 40 binin üzerinde şehit verdiklerini söyledi.

Artık sadece yurt içinde değil teröristlere kaynağında pençeyi vurduklarını belirten Yerlikaya, "Mehmetçiğimizin nasıl bir destan yazdığını dünya alem görüyor. Hangi hava koşulları olursa olsun durmadan, duraksamadan Irak, Suriye tarafında bunların inleri neredeyse nerede konuşlandıysa havadan, karadan etkisiz hale getirme, oralardan çıkarma kararlılığımızı herkes görüyor. 'Sınırlarımızda teröristan adacıkları kurulmasına asla ama asla müsaade etmeyeceğiz' diyen bir liderimiz var." ifadesini kullandı.

"Bu yüzyıla 'Türkiye yüzyılı' imzasını atmakta kararlıyız"

2007'de Şırnak Valiliği görevini yürütürken bölgedeki üs bölgelerinin hemen hemen hiçbirinin olmadığını dile getiren Yerlikaya, şimdi kurulan üs bölgelerinin nasıl bir teknolojiyle donatıldığını, buralarda nasıl bir mücadelenin verildiğini herkesin bildiğini vurguladı.

Bugün Koç Tepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçleriyle bir araya geldiklerini, onlarla iftihar ettiklerini, gurur duyduklarını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ne imkan varsa sosyal olarak orada hepsi var. Ulaşım bizim için sorun değil. Gökyüzünde kuşlardan daha fazla İHA'mız, SİHA'mız, ANKA'mız, ATAK'larımız, helikopterlerimiz var. Hiçbir dünya devletinde olmayan tecrübemiz var. Biz terör örgütlerinin hangi türden olursa olsun bu topraklarda başarıya ulaşma sansının olmadığını bir kere daha haykırdık. Artık büyük ve güçlü Türkiye idealiyle çalışıyoruz ve bu yüzyıla da Allah'ın izniyle 'Türkiye yüzyılı' imzasını atmakta kararlıyız."

Bölgedeki hiçbir yaylanın yasaklı ve hiçbir yolun güvenlik nedeniyle kapalı olmadığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsi sayenizde, kararlılığınız, cesaretiniz, inancınızla milletimizin emrinde. Daha bugün 7 organize suç örgütünü adalete teslim ettik. Şehirlerin, kırsalın huzuru diye ayrım yapmıyoruz. Türkiye'nin huzuru için varız diyoruz. Allah'ın izniyle de bize emanet olan büyük görevi, bizi beğensinler diye değil, Allah için yapmak gayretindeyiz. Biz her arkadaşımızın çok başarılı olması için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Biz burada sohbet ederken noktalarda görev yapan kardeşlerimizin her birine bakanınız olarak selamlarımı, sevgilerimi, hayır dualarımı, kendilerinden razı olduğumu iletmenizi sizlerden rica ederim."

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