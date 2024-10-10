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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ilişkin, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bugün Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Eylül'de Van'daki KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur." bilgisini verdi.

Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünce farklı birimlerden özel ekipler kurulduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz tarafından üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir. Bardakçı ve Çitören mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığına gönderilmiştir."

Dip taraması için Çanakkale'den sonar cihazı getirildiğini ve çalışmalara başlandığını aktaran Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazıyla 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanlarının 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esasıyla incelendiğini kaydetti.

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