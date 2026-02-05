TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerinden İçişleri Bakanlığına ziyaret
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Ankara
Yerlikaya, Komisyon üyelerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Komisyon üyeleri ile bir araya geldi.
