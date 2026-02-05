Dolar
Politika

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerinden İçişleri Bakanlığına ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerinden İçişleri Bakanlığına ziyaret Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Yerlikaya, Komisyon üyelerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

Yerlikaya, Komisyon üyelerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

