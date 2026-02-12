Dolar
Yaşam

Kış turizmine dikkati çekmek amacıyla dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdüler

İstanbul'dan gelen yüzücü Aydın Aydıner ve arkadaşı Hayriye Çetin, kış turizmine dikkati çekmek amacıyla dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdü.

Nevzat Umut Uzel, Orhan Sağlam  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Kış turizmine dikkati çekmek amacıyla dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdüler Fotoğraf: Orhan Sağlam/AA

Van

İstanbul'da her gün denize girerek sosyal medyada bir akım başlatan Aydıner, Van'a geldi.

Edremit ilçesindeki sahilde hazırlıklarını tamamlayan Aydıner ve arkadaşı Çetin, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceyi gösterdiği anlarda Van Gölü'nde yüzdü.

Aydıner, basın mensuplarına, kar kış demeden 8 yıldır aralıksız yüzdüğünü söyledi.

Van Gölü'ne hayran kaldığını belirten Aydıner, şunları kaydetti:

"Van'dan takipçilerim sürekli mesaj atıyordu. 'Van'a gel, seni burada da görmek istiyoruz.' diye. Ben de geldim ve güzel bir şehirle karşılaştım. İnsanları muhteşem. Doğu'nun insanı gerçekten çok misafirperver. Sağ olsunlar bizi buraya kadar getirdiler, yanımızda oldular ve destek verdiler. Göl soğuk ama benim için çok soğuk değil. Suyu da gerçekten çok güzel, değişik bir tadı var."

Kış turizmine dikkati çekmek amacıyla soğuk havada göle girdiğini ifade eden Aydıner, "Hep birlikte sadece yazın değil kışın da denize girilebileceğini göstermek istedik. Türkiye bir kış turizmi cenneti haline gelsin. Sadece karda, buzda kayılmasın, snowboard yapılmasın, denizlerimize de girilsin. İnsanları buraya davet ediyorum." dedi.

Van Gölü'nde yüzmenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getiren Çetin ise "Gerçekten bu kadar keyifli geçeceğini beklemiyordum. İlk kez geldim. Van Gölü'nde yüzmek benim için inanılmaz bir deneyim oldu, herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

