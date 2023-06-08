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İç Ege, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Bolu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Bolu çevrelerinde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
İç Ege, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Bolu çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri, Muğla'nın, Aydın'ın ve İzmir'in iç kesimleri, Tokat, Amasya, Çorum çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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