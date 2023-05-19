Dolar
19.80
Euro
21.39
Altın
1,964.33
ETH/USDT
1,811.20
BTC/USDT
26,866.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güney doğusu, Konya'nın güney ve doğusu, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çorum ve Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te depremzedeler için çelik konstrüksiyonlu köy evleri inşa ediliyor
İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkusu yaşandı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

Benzer haberler

İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Balıkesir'de şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik yapıldı

İzmir ve Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu

İzmir ve Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Başkentte şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Sağanakta çöken yolda suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı

Sağanakta çöken yolda suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet