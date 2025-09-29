Dolar
41.58
Euro
48.75
Altın
3,815.94
ETH/USDT
4,130.00
BTC/USDT
112,229.00
BIST 100
11,176.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı. Başvurular 10 Ekim'de sona erecek.

İsa Toprak  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK'ye bir üye seçilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adaylarının, TBMM Başkanlığına bugünden itibaren 10 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar şahsen ya da posta yoluyla başvurmaları gerekecek.

TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek seçimi tamamlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 2 Ekim'de hukukçuları dinleyecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'deki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Bakan Göktaş: Kız çocuklarının yarının liderleri olmalarını hedefliyoruz

Benzer haberler

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 2 Ekim'de hukukçuları dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 2 Ekim'de hukukçuları dinleyecek

HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı

Meclis'ten "Sıfır Atık" Projesi'ne tam destek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyenleri ve STK temsilcilerini dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, akademisyenleri ve STK temsilcilerini dinleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet