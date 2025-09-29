Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.
Ankara
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanağın bugün akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.