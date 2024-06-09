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Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Erzincan-Sivas kara yolu çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

Özgür İlhan  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı Fotoğraf: Özgür İlhan/AA

Erzincan

Kentte etkili olan yağışın ardından Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi.

Kara yolunun 25. kilometresindeki heyelan, yolu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çift yönlü trafiğe kapanan yolda, ekipler güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.

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Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

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