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Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 6 yıldır kullanılmayan 8 katlı binanın yıkımına başlandı

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hakkında yıkım kararı bulunan ve 6 yıldır kullanılmayan 8 katlı bir binanın yıkımına başlandı.

Mustafa Hatipoğlu,Elif Küçük   | 21.07.2021
Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 6 yıldır kullanılmayan 8 katlı binanın yıkımına başlandı Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu / AA

İstanbul

Vehbi Koç Acil Tıp Merkezi'nin yanına 1963 yılında yapılan ve depremde aldığı hasar nedeniyle 6 yıldır kullanılmayan 8 katlı dahiliye binasının yıkılmasına karar verildi.

Hasara istinaden verilen yıkım kararı neticesinde binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkılan binanın yerine, hastane içindeki tarihi binaya uyumlu olacak şekilde modern bir proje uygulanacağı öğrenildi.

Öte yandan acil servisin hizmetine, eski acil servisin olduğu yerde kesintisiz devam ettiği belirtildi.

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