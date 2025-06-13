Hava yolu şirketleri İsrail’in İran saldırısının ardından bölgeye uçuşları iptal etti
Uluslararası bazı hava yolu şirketleri, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından bölgeye yapılan çok sayıda uçuşu iptal etti.
Ankara
Uçuş takip firması Flightradar 24'ün verilerine göre, İsrail’in İran'a saldırısının ardından sivil uçaklar iki ülkenin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Irak'ın hava sahasını kullanmayı bıraktı.
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İsrail, İran ve Ürdün hava sahasını uçuşlara kapatırken, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan kalkması planlanan uçuşların çoğu iptal edildi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine İran, İsrail, Ürdün ve Irak’a uçmalarını yasaklarken, aralarında Azerbaijan Airlines, Emirates, Flydubai ve Qatar Airways’in de bulunduğu şirketler bölgeye uçuşlarını iptal etti.
Ajet de İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.
İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA Airways de Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv için uçuşların askıya alınması kararını 31 Temmuz'a kadar uzatacağını bildirdi.
Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici süre iptal etti
Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Orta Doğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edilmiştir. Lübnan seferlerimiz ise olası riskler göz önüne alınarak gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İran, Irak, Ürdün kalkışlı ve varışlı seferlerde seyahat planı olan yolculara ilave haklar tanındığı, 30 Haziran'a kadar olan uçuşlar için kesintisiz iptal, ücretsiz değişiklik veya açığa alma yapılabileceği kaydedildi.
Bilet işlemleri, "www.flypgs.com" internet sitesi veya şirketin mobil uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.
Öte yandan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya sefer yapan bazı uçaklar başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Emirates Havayolları'nın Manchester-Dubai ve Londra-Dubai seferlerini yapan Airbus A380 tipi uçakları İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Türk havayolu şirketlerinin İran seferlerini yapan bazı uçakları da Bakü'ye yönlendirildi.
İsrail’in İran’a saldırısı
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.